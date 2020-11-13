HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

13.11.2020 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl Yenişehir yolu İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi girişinde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl Yenişehir yolu İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi girişinde meydana geldi. İnegöl’den Yehişehir istikametine seyir halinde olan Metin K. idaresindeki 16 S 8074 plakalı servis minibüsü ile Mustafa K. idaresindeki 16 CNN 83 plakalı özel otomobil İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi kavşağında çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralananlardan Rasim Filiz, Habib Hakbulut, Ercan Doğan, Ramazan Çınar ve Muhsin Özdemir’in durumlarının iyi olduğu, otomobil sürücü Mustafa K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza sonucu şoka giren minibüs sürücüsü Metin K. ise kazayı şöyle anlattı: "Otomobil aniden yoluma çıktı. Ona çarpmamak için ne yaptıysam kurtaramadım. Ben de nasıl olduğunu anlayamadım."
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Sigara oralarda da içilemeyecekSigara oralarda da içilemeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki

Profesörün 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki yağdı

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

Otogarda böyle yakalandı! Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Astsubay ve sevgilisinin ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Astsubay ve sevgilisinin ölümünde sır perdesi aralanıyor!

İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Sigara oralarda da içilemeyecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.