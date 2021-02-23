Servis beklerken öldürülmüştü, doğum gününde toprağa verilecek

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın, yarın doğum günü olan 24 Şubatta toprağa verilecek.

Salihli ilçesinde, çalıştığı Turgutlu ilçesindeki tavuk fabrikasındaki işine gitmek için sabah saatlerinde servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K. (43) tarafından öldürülen Semiha Peker’in (33), cansız bedeni Özel Medigüneş Hastanesi’nden alınarak, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 1 çocuk annesi Peker, memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yarın doğum gününde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Manisa’nın Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da yaptığı açıklamada, “Acı haber bugün yanı başımızdan, Salihli’den geldi. Turgutlu’muzda çalışan Semiha Peker, Salihli’de servis beklediği sırada koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Yarın büyük umut ve hayallerle yeni yaşını kutlayamaya hazırlanan Semiha kardeşimiz ne yazık ki bugün erkek terörünün kurbanı oldu. Semiha Peker’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

