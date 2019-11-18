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Servis dolandırıcılarından adliye yolunda pişkin sözler: "Abla güzel çek, kurbanın olayım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

444’lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenlenmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Servis dolandırıcılarından adliye yolunda pişkin sözler: "Abla güzel çek, kurbanın olayım"

444’lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenlenmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 29 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, yapılan ihbarlar üzerine Bahçelievler’de ve civar ilçelerde, kendilerini 444’lü numaralar üzerinden yetkili servis yetkilisi olarak tanıtan kişiler hakkında çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çete halinde hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli şahsın Bahçelievler bölgesi ve civarındaki ilçelerde, beyaz eşyaları tamir ihtiyacı oluşan kişilerin internette görmüş oldukları 444’lü numaralı ilanlarla kendilerine ulaştıkları, bu kişilerin evlerindeki beyaz eşyalarının, parçalarının değişim, tamir bahanesiyle alarak ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

100’lerce aileyi mağdur etmişler
Devam eden çalışmalarda, çete yapılanması içinde hareket eden 3’ü kadın, 1 çocuk olmak üzere 30 şüpheli şahsın 100’lerce aileyi mağdur ettiği, çete üyelerinin uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti. Çeteye liderlik ettiği tespit edilen “arap” kod adlı Devran T. ve “halo” kod adlı Ali R.S. isimli şahısların da ayrıca polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri düğmeye bastı, 30 kişi gözaltına alındı
6 ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat ekipleri ile birlikte 30 şüpheli şahsın ev, iş ve depo adreslerine operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Servis dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün 3’ü kadın 28 kişi Asayiş Şube Müdürlüğünden, küçük yaştaki bir şüpheli de Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Bir kişinin de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dolandırıcının söylediği söz hayrete düşürdü
Öte yandan, şüphelilerden birinin adliyeye sevk edilirken söylediği söz herkesi şaşkına çevirdi. Şüphelinin çekim yapan bir basın mensubuna yönelik “Abla güzel çek, kurbanın olayım” şeklindeki ifadesi pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti.

Servis dolandırıcılarından adliye yolunda pişkin sözler:

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