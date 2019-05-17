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Servis midibüsü bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

100 karayolunda seyir halinde kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti.

100 karayolunda seyir halinde kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti. Sürücünün yaralandığı kazada yolun ve midibüsün boş olması ise faciayı önledi.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Ankara istikameti Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehirler arası yolcu taşıyan bir firmanın aktarmalı yolcularını taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 41 P 8271 plakalı midibüs, Ankara istikametinde ilerlediği esnada kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan midibüs, refüjdeki çelik bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Şans eseri boş olan İstanbul istikametindeki bariyerleri de parçalayan midibüs, Yeniyalı Mahallesi Hızır Caddesi üzerindeki yan yola geçerek yol kenarındaki yeşil alana girerek durabildi.

Yaralı sürücü çimlere uzandı ambulans bekledi
Kazada boş olan midibüsün sürücüsü ise yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerini aradıktan sonra çimlere uzanarak ambulansın gelmesini bekledi. Sürücü daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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