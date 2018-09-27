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Servis midibüsünün altında kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken servis midibüsünün çarptığı Beltan Akın (48), yaşamını yitirdi.

Servis midibüsünün altında kalıp, öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken servis midibüsünün çarptığı Beltan Akın (48), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Giyasettin D. yönetimindeki 07 FKT 73 plakalı servis midibüsü, işe gitmek için evden çıkıp caddenin karşısına geçmeye çalışan Beltan Akın'a çarptı. Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beltan Akın'ın cansız bendeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Giyasettin D. ise gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.

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Servis midibüsünün altında kalıp, öldüServis midibüsünün altında kalıp, öldüServis midibüsünün altında kalıp, öldü

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