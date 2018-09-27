HABER

Servis midibüsünün altında kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken servis midibüsünün çarptığı Beltan Akın (48), yaşamını yitirdi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken servis midibüsünün çarptığı Beltan Akın (48), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 08.00 sıralarında Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Giyasettin D. yönetimindeki 07 FKT 73 plakalı servis midibüsü, işe gitmek için evden çıkıp caddenin karşısına geçmeye çalışan Beltan Akın'a çarptı. Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beltan Akın'ın cansız bendeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Giyasettin D. ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
Ümraniye'de üst geçit altında ölü bulunduÜmraniye'de üst geçit altında ölü bulundu
Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltıAntalya'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

'Tan beni DM’den taciz etti'

'Tan beni DM’den taciz etti'

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Evde çekirdek makinesi yaptı

Evde çekirdek makinesi yaptı

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.