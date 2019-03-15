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Servis minibüsü bariyerlere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 03:34 | Son Güncelleme

Maltepe E-5 karayolu Gülsuyu mevkisinde kontrolden çıkan servis minibüsünün karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de kontrolden çıkan servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

E-5 karayolu Gülsuyu mevkisinde, seyir halindeki Engin Gül idaresindeki 34 LIS 554 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra bir süre sürüklenen minibüs, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs içerisinde sıkışan sürücü Gül, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle karayolunda kontrollü sağlanan trafik, minibüsün çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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