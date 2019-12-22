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Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:09 | Son Güncelleme

Ankara'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen servis minibüsü, özel halk otobüsü ile otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Sıddık O. yönetimindeki servis minibüsü, özel halk otobüsü ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, minibüs şoförü Sıddık O. ile özel halk otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hasar gören araçlar ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Ankara trafik kazası

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