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  4. Servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

03.12.2020 18:05 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Merkez Cami mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Merkez Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ormanköy Mahallesi istikametine gitmekte olan Muhammet A. idaresindeki 67 AR 726 plakalı otomobil ile Hendek istikametinden gelmekte olan Emin Ö. idaresindeki 54 S 1132 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüleri Emin Ö. ve Muhammet A. ile birlikte serviste bulunan işçi H.E. isimli işçi ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 yaralı daha bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serviste bulunan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, servisin Hendek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada mesaisi biten işçileri evlerine dağıtmak üzere Akyazı istikametine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

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