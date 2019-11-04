HABER

Servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 5 işçi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da taksi ile çarpışan servis minibüsündeki 5 işçi yaralandı.

Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da taksi ile çarpışan servis minibüsündeki 5 işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kaya yönetimindeki plakasız servis minibüsü ile Remzi Güneş'in kullandığı 21 TT 0960 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarak, yan yattı. Kazada minibüste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 araç, otoparka çekildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldızdan olay paylaşım!Ünlü yıldızdan olay paylaşım!
Bisikletli kapkaççı tutuklandıBisikletli kapkaççı tutuklandı
(Özel) Osmanlı çarığı Hollywood yıldızlarının ayağında(Özel) Osmanlı çarığı Hollywood yıldızlarının ayağında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Göçmenler Yunanistan'da dehşeti yaşadı! Dövdüler, gasp ettiler Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dehşeti yaşadılar, Türkiye'ye gönderildiler

Yalova'daki 23 yaşındaki öğretmen Gülcan Işık'ın sır ölümü

Genç öğretmenin sır ölümü

Kırıkkale'nin Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Vahşi hayvanlar saldırmış! Yaralı halde bulundu

Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.