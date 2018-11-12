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Servis minibüsü ile tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, akaryakıt tankeri ile öğrencilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı.

Servis minibüsü ile tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, akaryakıt tankeri ile öğrencilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethi Aktaş yönetimindeki 63 AY 966 plakalı öğrenci servis minibüsü ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 YF 001 plakalı akaryakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve servis minibüsündeki Aliye Aygün (17), Hatice Çiftçi (14), Hatice Uğur (15), Umut Uğur (10) isimli öğrenciler ile Zehra Yazgan (25) ve İsmail Uğur (44) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılar arasında bulunan 3 öğrencinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Servis minibüsü ile tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralıServis minibüsü ile tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralıServis minibüsü ile tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralıServis minibüsü ile tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralı

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