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Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

BURSA’nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı. Kazada, İskender Şimşek (15) yaşamını yitirdi, 2 öğrenci yaralandı.
Kaza, Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 S 1781 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer iki öğrencinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından servis sürücüsü gözaltına alındı.
Bu arada kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI
Sınav Koleji öğrencisi olan, Nilüfer Altınşehir Gençlik ve Spor'da amatör lisanslı kalecilik yapan İskender Şimşek'in 2 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Şimşek'in paylaşımında, "Anneme sözüm var, onu villalarda yaşatacağım" yazdığı görüldü.
BAŞKAN TÜRKYILMAZ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İskender Şimşek için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Türkyılmaz, "Gencecik evladımızı kaybettik, acımız büyük. Bu sabah çok üzücü bir haberle sarsıldık. Mudanya'mızın pırıl pırıl gençlerinden, Mudanya Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi İskender Şimşek’in Mudanya’da okuluna girmek üzereyken, kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrendim. Gencecik İskender’in vefat haberi hepimizi yasa boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi gözümüz kulağımız aynı kazada yaralanan yavrularımızda. Hepsinden gelecek iyi haberleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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