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Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

GÖRGÜ TANIĞI: ÖLEN ÇOCUĞU MİNİBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDIK  Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsünün kaldırımda yürüyen İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına neden olduğu kazanın görgü tanığı Birol Yenitürk, DHA'ya konuştu.

GÖRGÜ TANIĞI: ÖLEN ÇOCUĞU MİNİBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDIK
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsünün kaldırımda yürüyen İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına neden olduğu kazanın görgü tanığı Birol Yenitürk, DHA'ya konuştu. Kaza sırasında çalıştığı durakta olan taksici Yenitürk, "Sesi duydum. Bir çocuğun kaldırımdan fırladığını gördüm. Çocuğa doğru koştum. Çocuk ayakları kıvrılı bir şekilde yatıyordu. Kımıldamamasını söyleyip su verdim. Sonra ileride İskender Şimşek’in de minibüsün altında kaldığını fark ettik. Herkes minibüsü kaldırmak için kaza yerine koştu. Şimşek’i minibüsü kaldırarak, altından çıkardık ama rahmetli olmuştu. Çocuk kanlar içinde yatıyordu. Servis şoförü ise ‘Yandım’ diye bağırıyordu" dedi.
'MİNİBÜS SÜRATLİYDI'
Kazada öğrencilerin hiçbir hatası olmadığını söyleyen Yenitürk, “Servisin içindeki öğrencilerde hiçbir şey yoktu. Sadece kapı açılamadığı için panik oldular. Öğrencileri minibüsün arka kapısından çıkardık. Araç da biraz sürat vardı. Çünkü buradaki demir direği devirdi. Direği devirince çocuğun biri fırladı biri de altında kaldı. Çocuklarda hiçbir suç yok. Kaldırımda nizami şekilde yürüyorlar. Benim tahminimce servis şoförü ya uyudu ya da başka bir şeyle meşgul oluyordu. Çünkü şoför panik halindeydi” diye konuştu.
Kazanın ölen İskender Şimşek ile beraberindekilerin okula gitmek için yürüdükleri sırada yaşandığı öğrenildi.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)
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