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Servis minibüsü kamyonete çarpıp devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

BURSA'da, kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarpıp devrilen servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı.   Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova karayolu Panayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Servis minibüsü kamyonete çarpıp devrildi: 7 yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarpıp devrilen servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova karayolu Panayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. O.G. (50) yönetimindeki 16 S 0754 plakalı işçi servis minibüsü, kırmız ışıkta bekleyen 16 P 8712 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, minibüs ise trafik lambalarına çarparak durdu. Kazada, minibüs şoförü O.G. ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Servis minibüsü kamyonete çarpıp devrildi: 7 yaralıServis minibüsü kamyonete çarpıp devrildi: 7 yaralıServis minibüsü kamyonete çarpıp devrildi: 7 yaralıServis minibüsü kamyonete çarpıp devrildi: 7 yaralı

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