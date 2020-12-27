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  4. Servis minibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 1 yaralı

Servis minibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 1 yaralı

27.12.2020 17:59 | Son Güncelleme:
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Manisa’da yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole devrildi.

Manisa’da yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, şans eseri minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, 16.15 sıralarında Yunusemre ilçesi eski Muradiye Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan G. yönetimindeki 45 AAY 290 plakalı servis minibüsü, Horozköy Caddesi üzerinden Muradiye Mahallesi istikametine seyir halindeyken, yağmur sonrası yolun kayganlaşmasının da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Gürkan G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yaralı Gürkan G. hastaneye kaldırdı. Devrilen minibüs, polisin güvenlik önlemleri altında çekici tarafından devrildiği üzüm bağından çıkarıldı. Şans eseri minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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