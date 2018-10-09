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Servis minibüsü, köpeği ezip yoluna devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:32 | Son Güncelleme

BURSA'da bir servis minibüsünün yolda yatan bir köpeği ezip feci şekilde can vermesine neden olduktan sonra durmayıp yoluna devam etmesi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Servis minibüsü, köpeği ezip yoluna devam etti

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da bir servis minibüsünün yolda yatan bir köpeği ezip feci şekilde can vermesine neden olduktan sonra durmayıp yoluna devam etmesi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Toki Konutları önünde 3 gün önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir servis minibüsü, yolda yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçti. Duraksamadan yoluna devam eden sürücüsünün ardından köpek dakikalarca can çekiştikten sonra öldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekti. Yapılan yüzlerce tepki yorumlarında hayvanseverler, servis şöforü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Servis minibüsü, köpeği ezip yoluna devam etti

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