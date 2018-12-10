Servis minibüsü koyun sürüsüne çarptı, 13 öğretmen yaralandı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),(DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde, koyun sürüsüne çarpan servis minibüsündeki 13 öğretmen yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir'in Yazgüneşi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Okullarına giden öğretmenleri taşıyan plakası öğrenilmeyen Salih Talay yönetimindeki servis minibüsü, iddiaya göre yola aniden çarpan koyun sürüsüne çarparak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 13 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine başlanan öğretmelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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