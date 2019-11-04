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Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) -TOKAT'ın Niksar ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Niksar ilçesi Şahinli-Mahmudiye yolu üzerinde meydana geldi. Niksar'dan Erbaa ilçesine giden Latif Koçer yönetimindeki 60 M 6299 plakalı tekstil firması işçilerini taşıyan servis minibüsü, Mahmudiye köyü sapağından çıkan Hüseyin Önder (65) yönetimindeki 60 NU 114 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Önder olay yerinde hayatını kaybederken, servis içerisinde bulunan 9 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüseyin Önder'in cansız bedeni ise otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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