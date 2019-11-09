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Servis minibüsünde uyuyunca unutulan çocuk sokaklarda ağlarken polis tarafından bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:54 | Son Güncelleme

Bursa’da, anaokuluna gitmek için bindiği öğrenci servisinde uyuyunca unutulan ve daha sonra kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki çocuk, devriye atan polis tarafından sokaklarda ağlarken bulundu.Olay Osmangazi’ye bağlı Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi.

Servis minibüsünde uyuyunca unutulan çocuk sokaklarda ağlarken polis tarafından bulundu

Bursa’da, anaokuluna gitmek için bindiği öğrenci servisinde uyuyunca unutulan ve daha sonra kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki çocuk, devriye atan polis tarafından sokaklarda ağlarken bulundu.
Olay Osmangazi’ye bağlı Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selim K. isimli 4 yaşındaki çocuk, sabah saatlerinde anaokuluna gönderilmek üzere servise bindirildi. Sabahın erken saatlerinde serviste uyuyakalan minik Selim, anaokuluna geldiğinde servisten inmedi. Servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A, aracı kontrol etmeyerek, aracı bir sonraki servis saatine kadar beklemek üzere Soğanlı Mahallesi’ndeki bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför aracın yanından uzaklaştı.
Bu esnada uyuyan küçük Sinan, kapısı açık bırakılan servisten inerek mahallede dolaşmaya başladı. Kaybolduğu için sokak ortasında ağlayan küçük Selim, sokakta devriye atan polis ekipleri tarafından fark edilerek emniyete götürüldü. Emniyette korktuğu için adını ve ailesini söyleyemedi. Polis ekipleri çevrede bulunan bütün anaokulları ile irtibata geçerek okula gelmeyen çocukları sordu. Bir anaokulunun öğrencisinin sabah okula gelmediğini tespit eden ekipler, küçük Selim’i okula götürerek kimliğini belirledi. Ardından ekipler okuldan ailenin iletişim bilgilerini alarak küçük çocuğu aileye teslim etti.
Olayın ardından Bursa Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A’nın ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınan kişiler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adlî işlem başlatıldı. Öte yandan Selim K.’nin ailesinin servis şoförü ve görevlisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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