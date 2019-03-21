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Servis minibüsünden düşen liseli kız, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

ÇORUM'da durmak için yavaşlayan servis minibüsünün aniden açılan kapısından yola düşen lise öğrencisi Kamile Kara (15), yaralandı.  Eti Caddesi'nden Höyük Caddesi yönüne giden özel bir firmaya ait öğrenci servis minibüsü, durmak için yavaşladı.

Servis minibüsünden düşen liseli kız, yaralandı

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da durmak için yavaşlayan servis minibüsünün aniden açılan kapısından yola düşen lise öğrencisi Kamile Kara (15), yaralandı.
Eti Caddesi'nden Höyük Caddesi yönüne giden özel bir firmaya ait öğrenci servis minibüsü, durmak için yavaşladı. Bu sırada aracın kapısı, aniden açıldı. Minibüste bulunan lise öğrencisi Kamile Kara, yola düştü. Yaralanan Kara, çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamile Kara, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Servis minibüsünden düşen liseli kız, yaralandıServis minibüsünden düşen liseli kız, yaralandıServis minibüsünden düşen liseli kız, yaralandı

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