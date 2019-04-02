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Servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

Olayla ilgili servis şoförü gözaltına alındı

Sakarya'da servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde Ali Ç. (45) idaresindeki 34 ADE 795 plakalı servis minibüsü, Tepe Sokak mevkisinde öğrenci indireceği sırada Koray Sefa Günaydın'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Günaydın'ın cesedi, otopsi işlemleri için Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan servis şoförü Ali Ç'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya servis minibüsü

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