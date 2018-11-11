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Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

Kaza anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih A. (41) idaresindeki 35 S 02496 plakalı servis minibüsü, Ufuk Meydanı Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şahinoğlu'na (51) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Şahinoğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan bir çocuk annesi Ayşe Şahinoğlu'nun işe gitmek için evden çıktığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Fatih A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerince ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Videoda, yolun karşısına geçmek isteyen kadına servis minibüsünün çarpması görünüyor.

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