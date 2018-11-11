Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fatih A. (41) idaresindeki 35 S 02496 plakalı servis minibüsü, Ufuk Meydanı Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şahinoğlu'na (51) çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Şahinoğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir fabrikada işçi olarak çalışan bir çocuk annesi Ayşe Şahinoğlu'nun işe gitmek için evden çıktığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Fatih A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerince ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Videoda, yolun karşısına geçmek isteyen kadına servis minibüsünün çarpması görünüyor.
Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
İlk kez ortaya çıktı... 225 er ve erbaşı böyle rehin almışlar!
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum