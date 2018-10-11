Servis minibüsünün çarptığı kadın öldü; kaza anı aracın kamerasına yansıdı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayten Karacaova (68), öğrencileri indirdikten sonra geri geri gelen servisin altında kalarak yaşamını yitirdi. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1475 Küme Evler'de çıkmaz sokakta meydana geldi. Mustafa İnce, idaresindeki servis minibüsünü öğrencileri indirdikten sonra geri manevra yaparekn yolun karşısına geçen Ayten Karacaova'ya çarptı.
Kazada aracın çarpmasıyla yere savrulan kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından ambulans ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karacaova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa İnce ise kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü emniyetteki ilk sorgusunda, çıkmaz sokakta öğrencileri indirdikten sonra geri geldiği sırada arkasında kimseyi görmediğini söylediği öğrenildi.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Kaza anı ise servis minibüsündeki araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, geri gelen minibüs yolun karşısına geçmek için yürüyen kadına çarptıktan sonra altına alıyor. Kadın çarpma sebebiyle yere yığılırken, çarptığını fark etmeyen servis şoforü ise hiç birşey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Kaza ölen Ayten Karacaova'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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