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Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı Özlem Üçer (30), hayatını kaybetti.

Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı Özlem Üçer (30), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Necati Aynıgül (56) yönetimindeki 16 KAE 85 plakalı işçi servis minibüsü, yolun karşısına geçen Özlem Üçer'e çarptı. Kazada, Üçer ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Üçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından servis minibüsünün şoförü Necati Aynıgül, gözaltına alındı.

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Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldüServis minibüsünün çarptığı Özlem, öldüServis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü

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