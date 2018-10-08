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Servis minibüsünün çarptığı Tülay öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün çarptığı Tülay Başoğlu (38), yaşamını yitirdi.

Servis minibüsünün çarptığı Tülay öldü

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün çarptığı Tülay Başoğlu (38), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Muratlı ile Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Kadir Ç.'nin kullandığı işçi servisi minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Tülay Başoğlu'na çarptı. Başoğlu, hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü de jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Servis minibüsünün çarptığı Tülay öldü

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