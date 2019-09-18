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Servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, servis otobüsünün kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptı: 6 yaralı

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, servis otobüsünün kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Çayırova ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Şen yönetimindeki 34 LDP 464 plakalı servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen Mustafa Oruç yönetimindeki 34 LAY 066 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptı: 6 yaralıServis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptı: 6 yaralıServis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen minibüse çarptı: 6 yaralı

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