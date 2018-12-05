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Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 35 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, rafineri işçilerini taşıyan servis otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ve bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 35 kişi yaralandı.

Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 35 yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, rafineri işçilerini taşıyan servis otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ve bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 35 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmir-Çanakkale Karayolu Zeytindağ Kavşağı'nda meydana geldi. Bergama'dan Aliağa yönüne giden 35 S01216 otobüsü, önce kırmızı ışıkta bekleyen 34 ANB 882 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Devrilip, ters dönen otobüsteki işçilerden Halil Çamullu (31), Kadir Kabak (32), Cihan Boduroğlu (36), Halil Nihat Döken (52), Özgür Geçkin (36), İbrahim Akkıllı (52), İbrahim Akın (31), Murat Akınçtürk (41), Özcan Dolaksız (36), Duran Aytaş (51), Ali Yaradılmış (57), Osman Durman (61), Aydın Yıldız (28), Bircan Kara (27), Şevket İlisu (34), Volkan Kuş (31), Emrah Altman (33), Emir Efe (18), Erdoğan Kurşun (37), Özkan Yıldız (35), Tugay Ayhan (24), Cemil Bombaycı (26), Bilgehan Karadiken (19), İbrahim Gül (39), Cem Kasa (22), Tacim Keklik'in (56) de aralarında bulunduğu toplam 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 26'sı Bergama'daki Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne, 9'u ise Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aliağa'daki bir rafinerinin kadrolu işçisi olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma, servis otobüsü şoförünü gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 35 yaralıServis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 35 yaralıServis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 35 yaralı

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