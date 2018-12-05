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Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 37 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

24'Ü TABURCU EDİLDİ İzmir'in Bergama ilçesinde, rafineri işçilerinin taşındığı servis otobüsünün kırmızı ışıkta duran otomobil ile bariyerlere çarpıp, devrildiği kazada yaralanan 37 kişiden 24'ü, Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 37 yaralı (2)

24'Ü TABURCU EDİLDİ
İzmir'in Bergama ilçesinde, rafineri işçilerinin taşındığı servis otobüsünün kırmızı ışıkta duran otomobil ile bariyerlere çarpıp, devrildiği kazada yaralanan 37 kişiden 24'ü, Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan otobüsü Şeref Görgülü'nün (52), otomobili ise Tacim Keklik'in (56) kullandığı belirtildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Keklik de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)

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Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 37 yaralı (2)Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 37 yaralı (2)Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 37 yaralı (2)

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