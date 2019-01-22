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Servis otobüsünün altında kalan yaşlı kadın, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı Kadriye Sarıalan (81), öldü.

Servis otobüsünün altında kalan yaşlı kadın, öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı Kadriye Sarıalan (81), öldü.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Yenibağarası Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Mesai bitimi Foça ilçesinden İzmir kent merkezi yönüne askeri personel taşıyan A.A. (64) yönetimindeki 35 S 54525 plakalı servis otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Sarıalan'a çarptı. Emekli hava astsubayın eşi olan ev kadını Sarıalan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü A.A.'yı gözaltına aldı.

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Servis otobüsünün altında kalan yaşlı kadın, öldüServis otobüsünün altında kalan yaşlı kadın, öldü

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