Servis Şoförlerinin Umudu Tüm Sınıfların Açılması

Corona virüsü salgını nedeniyle okulların tam kapasiteyle açılamaması sektör çalışanlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle Mart ayında kapatılan okullar, 21 Eylül tarihinde 1. Sınıf ve anaokulu öğrencileri için açılmıştı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm ilkokulların, 8 ve 12’nci sınıfların 12 Ekim’de açılacağını duyurması, okullara öğrenci taşıyan servis şoförlerini sevindirse de servisçiler ancak okullarda tüm sınıfların açılmasıyla işlerinin düzeleceğini ifade ediyor. 6 yıldır servisçilik yapan Muammer Danışmaz, okulların kademeli olarak açılması nedeniyle çok sayıda meslektaşının işsiz kaldığını ifade etti. Danışmaz “Bizim tek işimiz bu. Bizim başka şekilde para kazanma gibi bir lüksümüz yok. Bütün yatırımımızı bu araçlara ve plakalara yaptık. Biz okullara çalışacağız ki para kazanıp evimizi geçindirelim, kredilerimizi ödeyelim. Servisçiler olarak Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık sekiz aydır zor günler yaşıyoruz” diye konuştu.

“Okullar tam kapasite açıldığında kredi borçlarımı ödeyeceğim” Aylık giderlerini karşılayacak kadar para kazanamadıklarını belirten Danışmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Servis işi yapanların sorumlulukları var, ailelerini geçindirmek zorundalar. Zaten hayat şartları da çok pahalılaştı. Açıkçası şu anda giderimiz kadar para kazanmıyoruz. Her sene başında yaklaşık 15 ila 20 bin TL bakım masrafımız oluyor. Bu masrafları çıkarmak için çalışmak zorundayız. Ayrıca arabalarımızı krediyle aldık, kredilerimizi de ödemek durumundayız. Hepimiz ev geçindiriyoruz, mutfak masraflarımız var. Hayat şartları derken bayağı bir açığımız oluyor. Şu anda zor durumdayız gerçekten. Hiçbir kredime ödeme yapacak durumum yok. 6 ay geri ödemeli kredi almıştım, onun da ödeme zamanı geldi. Yaklaşık 5 bin TL’lik ilk taksiti nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Okullar tam anlamıyla açıldığında ilk onu ödeyeceğim.” “Veliler korktuğu için servis yerine kendi araçlarını kullanıyorlar” Mehmet Ürper, 2012 yılından bu yana servis işiyle uğraşıyor. Corona virüsü nedeniyle 6 ay boyunca araçlarının kapılarının önünde yattığını kaydeden Ürper “Ödemelerimiz ertelendi ama faizli olarak geri alınacak. Hiçbir şekilde kazanç sağlayamıyoruz. Şu an fabrika personellerini taşıyoruz. Açılan okullardaki velilerin çoğu korkularından dolayı çocuklarını kendi araçlarıyla götürmeyi tercih ediyorlar. Bu da bizi etkiliyor” dedi.