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Servis şoförü cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 21:17 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kirazyolu mevkisinde meydana geldi.

Kırıkkale’de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kirazyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul sevisinde şoförlük yapan Zeki Sulukan (38) aracının içinde önce darp edilip sonra av tüfeğiyle kafasından vurularak öldürüldü. Bunun üzerine şüpheli olarak dün gece saatlerinde gözaltına alınan İsmail A. (49) emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmail A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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