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Servis şoförü, kız çocuğuna tacizden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, ortaokul öğrencisi kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü Sıtkı Y., tutuklandı.

Servis şoförü, kız çocuğuna tacizden tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, ortaokul öğrencisi kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü Sıtkı Y., tutuklandı.
Uzunköprü'de taşımalı öğrenci servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Sıtkı Yıldırım, okula taşıdığı ortaokul öğrencileri arasında bulunan kız çocuğuna aracında, iddiaya göre, "Sen çok güzelsin, seni beğeniyorum. Bugün okula gitme, birlikte kafeye gidip, takılalım" dedi. Kız çocuğu, olayı ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine servis şoförü Sıtkı Y., jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturmasının yürütüleceği Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyette kız öğrenci ile olaya şahit olan 2 kız arkadaşının ifadelerine başvuruldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sıtkı Y., tutuklanarak cezaevine kondu.

FOTOĞRAFLI

Servis şoförü, kız çocuğuna tacizden tutuklandı

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