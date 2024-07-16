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  4. Servis şoförü neye uğradığını şaşırdı! Aracın bagajını açtı genç kızı o halde gördü

Servis şoförü neye uğradığını şaşırdı! Aracın bagajını açtı genç kızı o halde gördü

16.07.2024 10:17
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16.07.2024 10:17
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Tekirdağ'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Aracını park eden Celal Yalman sinyali yanan aracı için geri döndüğünde bagajda hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Genç bir kızı yatarken gören Yalman hemen ekiplere haber verdi. Alkollü olabileceği düşünülen kadın sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir servis minibüsünün bagajına girip yatan kadın, sinyalleri yanan minibüsü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi.

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BAGAJDAN GENÇ KIZ ÇIKTI

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak üzerindeki açık otoparka park edilen bir minibüsün sinyallerinin yandığı fark edildi. Minibüsün çevresini kontrol etmeye gelen Celal Yalman, bagaj kapağını açtığında genç bir kadının yattığını fark etti. Yalman, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

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SAĞLIK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı sonrası bagajdan inen B.T. isimli kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Alkollü olabileceği iddia edilen genç kadın, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.

SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Celal Yalman, “Açık otoparka minibüsü park etmiştim ve sonra biri sinyalleri yanıyor diye bağırdı. Koşup minibüsün yanına geldim ve içerisiyle çevresini kontrol ettim. Arka bagaj kapağını açtığımda ve bir kişinin yattığını görünce ekiplere haber verdik” diye konuştu.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bagaj
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