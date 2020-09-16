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Servis şoföründen kadına sözlü taciz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Servis şoföründen kadına sözlü taciz

Olay, Beyoğlu, Kasımpaşa'da dün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu. Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi. Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı. Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

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DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

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