Servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da lise öğrencisi oğlunu okula taşıyan servis şoförü Nasuh Fındıklı'yı tabancayla vurarak yaralayan Hüseyin Konurat ifadesinde, servis şoförünün 'ara tatil' döneminin ücretini almak istemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Konurat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokak'ta meydana geldi. İl Özel İdaresi'nde işçi olarak çalışan Hüseyin Konurat, halı sahadayken lise öğrencisi oğlunu okula taşıyan servisin şoförü Nasuh Fındıklı ile karşılaştı. Konurat ve Fındıklı arasında servis ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Konurat, tabancayla Fındıklı'ya ateş ederek omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan Fındıklı, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fındıklı'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Otomobiliyle kaçan Konurat ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Konurat'ın ilk ifadesinde Fındıklı'yı okulların 'ara tatil' döneminde de ücret almak istemesi nedeniyle çıkan kavgada vurduğunu söylediği belirtildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Konurat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konurat, adliyeden çıkartıldığı sırada gazetecilerin 'Neden vurduğunuz ?' soruna ''Fazla para aldığı için vurdum'' cevabını verdi.

FOTOĞRAFLI

