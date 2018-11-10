HABER

Servis şoförünü pompalı tüfekle vuran şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinde, servis şoförü M.Ç.'yi  pompalı tüfekle vurarak yaralayan maskeli şüpheliler M.S.

Servis şoförünü pompalı tüfekle vuran şüpheliler yakalandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinde, servis şoförü M.Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan maskeli şüpheliler M.S. ve oğlu E.S. jandarma tarafından yakalandı. M.S. tutuklanırken, oğlu E.S. ise serbest bırakıldı.
Olay, geçen 23 Ekim'de Vakıf Mahallesi' meydana geldi. İşçi taşıyan servis minibüsünün şoförü M.Ç, iddiaya göre minibüse binen 2 kişi tarafından pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen maskeli şüpheliler M.S. ve oğlu E.S. yakalandı. M.S. sorgusunda, M.Ç.’yi kıskançlık yüzünden vurduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Malatya'da hırsızlığa 3 tutuklamaMalatya'da hırsızlığa 3 tutuklama
Bucak'ta jandarmayla çatışan hırsızlık şüphelilerinden 4'ü tutuklandıBucak'ta jandarmayla çatışan hırsızlık şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dürbünlü tüfekle kuşları öldürdü

Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dürbünlü tüfekle kuşları öldürdü

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.