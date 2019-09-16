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Servis sorunu yaşayan köylüler çocuklarını okula göndermek istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 23:16 | Son Güncelleme

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı 85 köyde yapılan taşımalı eğitimde her gün farklı servis aracının köye geldiğini belirten köy sakinleri, yetkililerden bu sorunun çözülmesini istedi.Milli eğitime verilen plaka ile köye gelen servis araçlarının plakalarının aynı olmadığını ve bu nedenden dolayı tedirgin olduklarını söyleyen köy sakinleri, çocuklarını okula göndermeyeceklerini ifade etti.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı 85 köyde yapılan taşımalı eğitimde her gün farklı servis aracının köye geldiğini belirten köy sakinleri, yetkililerden bu sorunun çözülmesini istedi.
Milli eğitime verilen plaka ile köye gelen servis araçlarının plakalarının aynı olmadığını ve bu nedenden dolayı tedirgin olduklarını söyleyen köy sakinleri, çocuklarını okula göndermeyeceklerini ifade etti. İlçe milli eğitim müdürlüğüne giden köy sakinleri yetkililerden bu sorunun en kısa sürede çözülmesi talebinde bulundu.

“Sorun çözülmeyene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz”
Köy sakinlerinden İdris Adanur, sorun çözülmeyene kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi. Adanur, "Otluca Yukarı köyünde yaşamaktayım. Normal de bizim köyümüze iki tane araç gelirken bir tane araç geliyor. Geçen gün biz milli eğitim müdürlüğüne gidip köyümüze gelecek olan okul taşıtlarının plakalarını aldık ve aldığımız iki araç dışında geçen gün farklı plakalı bir öğrenci taşıma servisi geldi. Biz gelen yabancı plakalı araçların şoförlerine güvenmiyoruz. Sabah çocukları okula göndermek üzere hazırladık ve dedik ki servis şoförleriyle tanışalım dedik, baktık ki bize söylenen plakalı araçlar değil ve biz güvenmediğimiz için çocuklarımızı okula göndermedik ve böyle devam ederse de göndermeyeceğiz her gün binlerce şey yaşanıyor biz bu gönderilen adamların ne olduklarını bilmiyoruz ve güvenmiyoruz yetkililerin de bu olayda yanımızda durmasını istiyoruz” dedi.

“Yetkililer sesimizi duysun”
Öğrenci velisi Burhan Angay, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi. Angay, "Eski hamur köyü Necran mezrasında oturuyorum, köyümüze 3 servisin gelmesi gerekiyor yalnız servislerimiz eksik ve her gün farklı plakalar geliyor kim olduklarını bilmiyoruz. 8-10 tane mezramız var diğer mezralarımızda da aynı sorun var. Kim olduklarını bilmiyoruz kendileriyle konuştuklarımız da 1-2 günlüğüne ya da bir haftalığına geldiklerini söylüyorlar. Yetkililere duyurmak istiyoruz, yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz, rica ediyoruz. Bu sorunu gidersinler yetkili kimse artık kamuoyuna duyurulur. Gelen plakalar değişik 15 kişi alması gereken plakalar 20-23 kişi öğrenci alıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz” diye konuştu.

“Servisler denetlensin"
Öğrenci velisi Feyyaz Akdibel ise servislerin denetlenmesini istedi. Akdibek, "Ben bütün şoför arkadaşlarla veliler adına konuşmak istiyorum. Bizim Beşiri bölgesinde yaklaşık 79 taşıma aracımız var. Beldesinde yaklaşık 15 tane taşıma aracımız var. Bir tane ihaleyi tutan arkadaş bütün köylere yaklaşık 9-10 araçla çekmeye taşıyor ve hepsi farklı plaklar. Biz bunları görüp kabul etmediğimize rağmen ne kurum ne de yetkililer bir şey yapıyor. Biz bu durumdan çok rahatsızız, kimseye güvenmiyoruz. Gelen araçlara kesinlikle güvenip çocuklarımızı gönderemeyiz biz. Bunu için bir an önce bir şey yapılmasını istiyoruz. Bütün kurumlardan rica ediyoruz yapılmazsa Ankara’ya kadar gideceğiz. Bizim kurumlara verilen plaklarla gelen araçların hiç biri birbirini tutmuyor. Biz bunlara güvenip çocuklarımızı nasıl gönderelim? Çocuklarımızı sıradan geçen bir araçla göndersek aynıdır fark etmez. Biz ocuklarımızı bunlara güvenip de gönderemeyiz. Devlet bu ihaleyi yapmış bunu denetlenmesi gerekirken hiç kimse bir şey yapmıyor. Ne bir trafik aracı ne de bir yetkili gelip sormuyor. Ne gelen araca bakıyorlar ne de giden araca. Hepsi farklı plakalar kimseyi tanımıyoruz ve biz çocuklarımızı göndermek istemiyoruz bu şekilde. Bir an önce bir yetkili tarafından bu duruma el atılmasını rica ediyoruz” şeklin de konuştu.
Öğrenci velisi Mehmet Şirin Siyahtaş da “Bizim öğrencilerimiz sabah 07.30-08.30 arası okulda olması gerekirken araçlar 08.30-09.30 arasında öğrencileri taşımaya geliyorlar. Biz eğitim-öğretim yılında 2. haftaya girdik. Milli eğitim müdürünü o kadar ikaz etmemize rağmen kimse ilgilenmiyor, ilgilenmelerini istiyoruz” dedi.

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