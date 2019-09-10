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Servis sürücüsünün darp edilme anı kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okula öğrenci taşıyan servis aracının sürücüsü Faruk Uca, okulun servis işi için anlaştığı firmanın çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

Servis sürücüsünün darp edilme anı kameralara yansıdı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okula öğrenci taşıyan servis aracının sürücüsü Faruk Uca, okulun servis işi için anlaştığı firmanın çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğleden sonra Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu önünde meydana geldi. Uca’nın iddiasına göre, okulda eğitim gören bazı öğrencilerin velileri geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisle bu yıl yeniden anlaştı. Bunun üzerine okul idaresi tarafından servis işi için anlaşma yapılan firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca’ya saldırdı. Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı.
Darp edildiği sırada kaçmak için çevrede bulunan bir dükkana sığınan Faruk Uca’ya saldırmaya devam eden şahısların saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Uca, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesinden aldığı darp raporunun ardından şahıslardan şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Servis sürücüsünün darp edilme anı kameralara yansıdı

Servis sürücüsünün darp edilme anı kameralara yansıdı

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