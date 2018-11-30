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Servis sürücüsünün öldüğü kazada, 2 sanık için 15'er yıl hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

BURSA'da geçen yıl Haziran ayında servis minibüsü sürücüsü Nazmi Mesut'un (60) yaşamını yitirdiği zincirleme kazayla ilgili 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara kaldı.

Servis sürücüsünün öldüğü kazada, 2 sanık için 15'er yıl hapis talebi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da geçen yıl Haziran ayında servis minibüsü sürücüsü Nazmi Mesut'un (60) yaşamını yitirdiği zincirleme kazayla ilgili 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara kaldı. Cumhuriyet savcısı, kazaya karışan otomobil sürücüleri Remzi Ahmet Canbek (21) ile Burak Çınar (23) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek'ten 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.
Kaza, 24 Haziran 2017 tarihinde Mudanya- Bursa karayolunda Organize Sanayi Bölgesi Metro İstasyonu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Remzi Ahmet Canbek yönetimindeki 16 JK 551 plakalı otomobil, Mudanya'dan Bursa kent merkezine seyir halindeyken sol şeritte sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerlere çarparak savruldu. Bu sırada orta şeritte seyreden Burak Çınar yönetimindeki 16 BKY 11 plakalı otomobille, Canbek'in aracına çarpmamak için manevra yapınca önünde giden Nazmi Mesut yönetimindeki 16 S 0451 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü önce demir bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen servis minibüsünün sürücüsü Mesut olay yerinde yaşamını yitirdi, aracın ön koltuğunda bulunan Rıdvan Demir ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüleri Remzi Ahmet Canbek ile Burak Çınar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edildi. Son duruşmaya tutuksuz sanıklar Remzi Ahmet Canbek ve Burak Çınar ile avukatları ve müşteki Mehmet Mesut katıldı. Sanıklar ilk savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmedi. Çınar, kazada yaralandığını belirterek diğer sanık Canbek'ten şikayetçi oldu.
Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı ise iki sürücünün aynı yönde seyir halindeyken orta şeritte ilerleyen Burak Çınar'ın, otomobilinin sağ ön kısmı ile servis aracının sağ arka köşesine çarptığını, direksiyon kontrolünü yitiren Nazmi Mesut'un kazada vefat ettiğini, araçta bulunan Rıdvan Demir'in yaralandığının anlaşıldığını belirtti. Savcı, bilirkişi raporları sonucu, her iki sanığın 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Tutuksuz sanık ve avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak istediklerini belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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Servis sürücüsünün öldüğü kazada, 2 sanık için 15'er yıl hapis talebiServis sürücüsünün öldüğü kazada, 2 sanık için 15'er yıl hapis talebi

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