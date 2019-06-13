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Servis tartışmasında öğretmenlere darp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayındır ilçesindeki kırsal mahallelerinden öğrencileri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında Merkez İsmet İnönü Ortaokulu'na götüren 2 servis aracını farklı kişilerin kullandığını gören öğretmenler, duruma tepki gösterince darbedildi.

Servis tartışmasında öğretmenlere darp iddiası

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesindeki kırsal mahallelerinden öğrencileri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında Merkez İsmet İnönü Ortaokulu'na götüren 2 servis aracını farklı kişilerin kullandığını gören öğretmenler, duruma tepki gösterince darbedildi. Olayın ardından ihaleyi alan ve aynı zamanda servis şoförlüğü yapan firma yetkilisi I.K.Y. isimli kadının da okula gelerek öğretmenleri, 'Sizi buradan sürdürürüm' diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.
Olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. Bayındır'ın kırsal Alankıyı ile Kızılağaç mahallelerindeki öğrencileri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında Merkez İsmet İnönü Ortaokulu'na götüren 2 servis aracında her zaman görev yapan şoförlerin yerine, farklı şoförlerin olduğunu gören öğretmenler, duruma tepki gösterdi. Eğitimciler, daha önce çalışan şoförlerin gelmemesi halinde çocukları servislere bindirmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine iddiaya göre iki erkek servis şoförü, öğretmenlerden Metin Özkanlı ve Hatice Altay'a önce hakaret etti, ardından ise üzerine yürüyüp, darbetti. Şoförlerin durumu firmaya bildirmesi üzerine, taşımalı eğitim ihalesini alan firma yetkilisi ve aynı zamanda serviste şoförlük yapan I.K.Y. isimli kadın, okula gelerek aynı öğretmenlere, "Sizinle kavga etmeye geldim" ve "Sizi buradan sürdürürüm" diyerek tehditlerde bulundu. Bunun üzerine eğitimciler, tutanak tutup, polise haber verdi. Polisin tutunak tutmadığı olayda, okuldaki tüm öğretmenler, okul yönetimine verdikleri dilekçede şoförlerden şikayetçi oldu.
Olayın ardından sendika üyeleri okulun önünde basın açıklaması yaptı. Öğretmenler ellerinde 'Eğitimciler hedefse geleceğimiz karanlıktır', 'Öğretmene el kalkmaz, saygı duyurulur', 'Öğretmene şiddite son' yazılı pankartlar açtı. Eğitim-Sen Bayındır Temsilcisi Muhammet Çağrıtekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının son bulmasını, eğitimcilerin can güvenliğinin sağlanmasını istediklerini belirtti. Öğretmenlerin sahipsiz olmadığını söyleyen Çağrıtekin, tüm eğitim sendikalarının şiddet olayları karşısında birlik olması için çağrıda bulundu.

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Servis tartışmasında öğretmenlere darp iddiası

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