Servis verilmeyince, mahalledeki 150 öğrenci okula başlayamadı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 20 yıldır taşımalı sistem yapılan mahalleye bu yıl servis tahsis edilmedi. Servis olmadığı için okula gidemeyen 150 öğrenci ve velileri "Okumak ve servis istiyoruz" sloganları atarak eylem yaptı.

Haliliye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan 150 ilk ve ortaokul öğrencisi, okul servisi gelmediği için bu yıl eğitim-öğretime başlayamadı. Her sabah servisinin geleceği umuduyla yola çıkan öğrenciler saatlerce bekledikten sonra evlerine geri döndü. Yaşanan duruma tepki gösteren veliler, okullarına gidemeyen öğrencilerin ilerleyen günlerde devamsızlık sorunu ile karşılaşmalarından endişe duyduklarını ve kendilerine servis tahsis edilmemesi durumunda çocuklarını okulla gönderemeyeceklerini ifade ederek öğrencilerle beraber eylem yaptı

'OTOBÜS YA DA ÖZEL SERVİSLE GİTSİN'

Temel eğitimin hem anayasal bir hak hem de zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Akpınar Mahalle Muhtarı Ali Ay, “Bizim 200 hanelik mahallemizde 20 yıldır çocuklarımız taşımalı sistemle yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan okullara götürülüyordu. Ancak bu yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallemizin Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde olması sebebiyle öğrencilerin belediye otobüsleri veya özel servislerle okula götürülmesi yönünde karar alındı. Bu durum bizlerde şok etkisi yarattı. Bizim servis tutacak maddi durumumuz yok. Öğrenciler belediye otobüsleriyle gitmesi durumunda iki araç değiştirmesi gerekiyor. Yaya olarak gitmeye kalkarsa DSİ ait sulama kanalı, yoğun trafiğin bulunduğu bu yolu geçmesi gerekiyor. Yollarda 4 ayrı tehlikeli nokta var onları geçmesi gerekiyor. Durum böyle olunca biz de çocukları okula gönderemedik. Yaşadığımız bu sorunla ilgili kurumlara servis talebimizi bildirmemize rağmen kimse bizimle ilgilenmedi” dedi.