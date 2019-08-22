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Servisçiler yüzde 15 zam istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Samsun’da okul servisleri yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde geçen seneye oranla yüzde 15 zam istiyor.2019-2020 yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

Samsun’da okul servisleri yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde geçen seneye oranla yüzde 15 zam istiyor.
2019-2020 yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1’inci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kala Samsun’da okul servisi ücretleri henüz bir netlik kazanmadı.
Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yapılan ilk görüşmede bir netlik kazanmadığını ve yüzde 15 zam istediklerini açıkladı. Zam konusunda ilk görüşmede karar çıkmadığını belirten Hüseyin Binay, “Şu anda zam konusu belli olmadı. UKOME ile yaptığımız toplantıda yüzde 15 zam talebimizi ilettik. Bu kabul edilmedi. Beklememiz söylendi. Geçen sene en yakın servis ücreti 165 TL’ydi. 2 haftaya kadar yeni bir toplantı gözükmüyor. Tahminin okulların açılmasına kısa bir süre kala fiyatlar belli olur. Uygulanacak zam yüzde 15’in altında olursa, servisçiler zorluk çekebilir. Samsun’da 985 tane servis aracımız var. Bunlardan da 850 tanesi okul servisi yapıyor” dedi.
Geçen sene en yakın mesafe servis ücreti 165 lira olarak kabul edilmişti. İstenilen zam fiyatlara yansıtılırsa Samsun’daki en yakın mesafe servis ücreti 190 TL olacak.

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