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Servisçiyi döven 3 kişi serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 21:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, okulla servis taşıma işi için anlaşan firmanın çalışanlarının kendi aracıyla okula öğrenci taşıyan Faruk Uca’yı sopalarla dövmesiyle ilgili igözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, okulla servis taşıma işi için anlaşan firmanın çalışanlarının kendi aracıyla okula öğrenci taşıyan Faruk Uca’yı sopalarla dövmesiyle ilgili igözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu önünde önceki gün meydana gelen olayda, okulla öğrenci taşıma işi için anlaşan firmanın çalışanları, servis aracıyla okula öğrenci taşıyan Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca’ya saldırdı. Bir işyerine sığınan Faruk Uca’ya saldıranlar, sopalarla dövdü. Vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verirken, hastaneye kaldırılan Faruk Uca tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, Faruk Uca’yı sopalarla döven servis şoförleri E.B. G.B. ve N.Y.’yi gözaltına aldı. 3 kişi polise verdikleri ifadelerinde okulun eski servis taşımacılığını yapan Faruk Uca’nın olayın meydana geldiği gün okul içerisinde velilerden imza toplamaya çalıştığını fark ettiklerini, yanına yaklaşıp artık servis işini kendilerinin yaptıklarını söylemelerine rağmen Uca’nın kendilerine agresif hareketlerde bulunduğunu ve oda başkan yardımcısı olduğunu söyleyerek isterse okulun önüne binlerce kişiyi yığabileceğini söylediği iddiasında bulundu. 3 kişi, çıkan tartışmanın daha sonra küfürleşmeye ve ardından da kavgaya dönüşmesinin ardından istenmeyen olayların meydana geldiğini ifade ederken, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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