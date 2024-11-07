HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Servise götürdükleri sıfır araç kaza yaptı... Servis yetkilileri iddiaya göre 'Sigortadan zaten para alacaksınız' işlem yapmadan gönderdi!

Servise götürdükleri sıfır araç kaza yaptı... Servis yetkilileri iddiaya göre 'Sigortadan zaten para alacaksınız' işlem yapmadan gönderdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.11.2024 10:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 ay önce aldığı aracına yazılım güncellemesi yapılsın diye servise götürdü. İddiaya göre otomobiline yetkili serviste başka bir araç çarptı. 50 yaşındaki Melek Akar, servis yetkililerinin, 'Sigortadan zaten para alacaksınız' diyerek, herhangi bir onarım yapmadan aracı teslim ettiğini öne sürdü. Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Servise götürdükleri sıfır araç kaza yaptı... Servis yetkilileri iddiaya göre 'Sigortadan zaten para alacaksınız' işlem yapmadan gönderdi!

Belediyeden emekli Melek Akar, 2 ay önce aldığı otomobili, yazılım güncellemesi için yetkili servise bıraktı. Akar, ikame araç alıp servisten ayrıldı. Çok geçmeden otomobilinin kazaya karıştığına ilişkin telefon alan Melek Akar, servise gitti. Akar, otomobilinin ön kısmına servis içerisinde hafif ticari aracın çarptığını gördü.

OTOMOBILINE-SERVISTE-ARAC-CARPTI-SIGOR_409358_120688

2 MİLYON LİRAYA SATIN ALMIŞTI

Otomobilini mart ayında 2 milyon liraya satın aldığını aktaran Melek Akar, "İki ay sonra yazılım güncellemesi için yetkili servise davet ettiler. Otomobili bırakıp servisten çıktık. Kısa süre sonra gelen telefonda, bir kaza olduğunu söyleyerek yeniden çağırdılar. Bir baktık aracımız kaza yapmış ve rampaya bırakılmış. Rampadan geri geri çıkan başka bir yetkili servisin aracı, bizim otomobilimize çarpmış. Sıfır hasarlı araç, kazalı duruma geldi. Aracımız 10 gün serviste bekledi ve hiçbir işlem yapılmadı" dedi.

OTOMOBILINE-SERVISTE-ARAC-CARPTI-SIGOR_409359_120688

'SOKAKTA KAZA YAPMIŞIZ GİBİ MUAMELE GÖRDÜK'

Servis tarafından mağdur edildiklerini iddia eden Melek Akar, "Biz ulaşabileceğimiz her yeri aradık ama sonuç alamadık. İlerleyen günlerde de hasarlı şekilde aracımızı servisten aldık. Sanayide tamir ettirdik. Sokakta kaza yapmışız gibi muamele gördük. 'Sigortadan zaten para alacaksınız' dediler. Haklarımızı zaten biliyoruz ama sıfır aldığımız aracımız değer kaybına uğradı. Hiçbir şekilde çözüm önerisi sunmadılar. Resmen sıfır sorumluluk. Sanki biz hiç oraya aracımızı teslim etmemişiz, onların sorumluluğunda değilmiş gibi. Sürecin takipçisiyiz. Mala zarar verme ve ihmal üzerinden bir süreç yürütüyoruz. Tüketici Başvuru Merkezinden de haklarımızı öğrendik, süreci başlattık. Yaşadığımız olayı yargıya taşıdık" ifadelerini kullandı.

OTOMOBILINE-SERVISTE-ARAC-CARPTI-SIGOR_409360_120688

Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil servis
En Çok Okunan Haberler
NARİN'E BÖYLE KIYDILAR! CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GELDİ: Annesi ile amcasını birlikte yakaladı... Öldürüldü

NARİN'E BÖYLE KIYDILAR! CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GELDİ: Annesi ile amcasını birlikte yakaladı... Öldürüldü

Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti!

Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti!

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Dilruba'dan Özgür Özel'e olay yanıt

Dilruba'dan Özgür Özel'e olay yanıt

Akılalmaz uçak kazası! Arabayla çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Akılalmaz uçak kazası! Arabayla çarpıştı: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.