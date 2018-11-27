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Servisi kaçıran çocukları okula götürürken TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan (12) ve Şiyan Azizcan Avran (10) ile komşusunun oğlu Mahmut Hulagü'yü (11) otomobille okula bırakmak isteyen Fikret Avran, park halindeki TIR'a çarptı.

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan (12) ve Şiyan Azizcan Avran (10) ile komşusunun oğlu Mahmut Hulagü'yü (11) otomobille okula bırakmak isteyen Fikret Avran, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada Mahmut ile Şükrü Azizcan yaşamını yitirirken, sürücü ile diğer oğlu yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Barbaros Mahallesi'nde oturan Fikret Avran, iddiaya göre, servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan ve Şiyan Azizcan Avran ile komşularının oğlu Mahmut Hulagü'yü İgsaş Ortaokulu'na götürmek üzere yola çıktı. Fikret Avran yönetimindeki 80 GV 075 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 78 DA 392 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Fikret Avran ve oğulları ile komşusunun oğlu yaralanırken, otomobilin sağ tarafında hasar meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı 4 yaralıya, sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mahmut Hulagü, ambulansla Körfez'deki özel hastaneye kaldırılırken, Fikret Avran ve oğulları Şükrü Azizcan ile Şiyan Azat Avran ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mahmut Hulagü ve Şükrü Azizcan Avran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Fikret Avran ve Şiyan Azat Avran'ın ise hastanedeki tedavilerine devam edildiği belirtildi. Mahmut Hulagü'nün ailesi ile Avran ailesinin yakınları, acı haberi alıp, geldikleri hastanelerin önünde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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