HABER

Servisi kaçırın öğrenciyi evine polis bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:59 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Nurettin Yağız Maradit (13), okul servisini kaçırınca polisler tarafından evine bırakıldı.

Servisi kaçırın öğrenciyi evine polis bıraktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Nurettin Yağız Maradit (13), okul servisini kaçırınca polisler tarafından evine bırakıldı.
Mustafa Kemal Ortaokulu 8'incı sınıf öğrencisi Nurettin Yağız Maradit, okulun ilk gününde servis sürücüsü ile sağlıklı irtibat kuramadığı için servisi kaçırdı. Nurettin Yağız Maradit, okul önünde denetim yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden servis sürücüsünü aramak için telefon istedi. Polis, servis sürücüsüne ulaşamayınca, Trafik Şube Müdürü İsmail Caran'a, "Mustafa Kemal Ortaokulu önünde okulun ilk günü olması sebebiyle okul servisini kaçıran öğrenciyi ikametine bırakmak için Kalıcı Konutlar bölgesine geçmek istiyoruz." diye anons yaptı. İsmail Caran ise polis ekibine öğrencinin evine bırakabileceğini, ancak bundan sonraki süreçte yapılacak denetimlerde hem servis sürücülerinin hem de öğrencilerin uyarılmasını, servis sürücülerinin ise taşıdıkları öğrencilere dikkat etmeleri uyarısı yapılmasını istedi. Polis ekibi daha sonra öğrenciyi evine bıraktı.
Nurettin Yağız Maradit polislere teşekkür ederek, "Servis şoförünü aradım. Kendisi bana okula doğru gelmemi söyledi. Ancak okulun önünde yoktu ben gittiğim zaman. Beni beklemeden gitmiş. Ben de orada denetim yapan polis ağabeylerden telefon istedim. Sonra sağolsunlar polis ağabeyler beni evime bırakmak için arabalarına aldı. Bu durumda çok öğrenci arkadaşımız var. Onlar için de bu tip uyarılar ve uygulamalar iyi olacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Servisi kaçırın öğrenciyi evine polis bıraktıServisi kaçırın öğrenciyi evine polis bıraktı

PARTNERTürkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018Türkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018
İstanbul İtfaiyesi 24 altın madalya kazandıİstanbul İtfaiyesi 24 altın madalya kazandı
Nesli tükenen kuş, Andırın'da tarlaya düştüNesli tükenen kuş, Andırın'da tarlaya düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

Karadeniz'de yaylalarda yıkım başladı

Karadeniz'de yaylalarda yıkım başladı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.