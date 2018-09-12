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SERVİSİN ARKA KAPISI AÇILDI; 2 POLİS YARALANDI - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir servis minibüsünün arka kapısı bilinmeyen bir nedenden dolayı açıldı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir servis minibüsünün arka kapısı bilinmeyen bir nedenden dolayı açıldı. Bu sırada minibüsün yanından geçen motorize yunus ekipleri kapıya çarptı. Motosiktetin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yeri
-Yerde yatan polisler
-Detaylar

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