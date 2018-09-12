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Servisin arka kapısı açıldı; 2 polis yaralandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir servis minibüsünün arka kapısı bilinmeyen bir nedenden dolayı açıldı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir servis minibüsünün arka kapısı bilinmeyen bir nedenden dolayı açıldı. Bu sırada minibüsün yanından geçen motorize yunus ekipleri kapıya çarptı. Motosiktetin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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