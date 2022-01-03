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Serviste koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

03.01.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da fabrikada işçi olarak çalışan yabancı uyruklu bir kişi, daha önce servis aracında koltuk kavgası yaptığı mesai arkadaşıyla iş yerinde yeniden tartışma yaşadı. Olayın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulunan bıçak ile iş arkadaşını, herkesin gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Konya'nın Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Özkafa Sokak üzerinde bulunan döküm fabrikasında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 1 hafta önce servis aracına bindiği sırada tartıştığı iş arkadaşı ile akşam saatlerinde fabrikada tekrar tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulunan bıçak ile Faruk ismindeki iş arkadaşını boğazından bıçakladı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

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Fabrikada bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalesine rağmen ağır yaralanan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Öte yandan, olayı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından merkez Meram ilçesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs kimlik belirleme ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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