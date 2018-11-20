Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Geçen 19 Temmuz'da Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İ.'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.'ye 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verildi.

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

BİLİRKİŞİ ASLİ KUSURLU BULDU

Kararların tarafların avukatları tarafından temyiz edilmesi sonrasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce yapılan inceleme sonucu, yerel mahkemenin yaptığı yargılamada bazı eksikliklerin bulunduğu gerekçesiyle sanıklar tekrar yargılanmaya başlandı. 14'üncü Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yurdagül İşgören, tutuksuz sanıklar Ahmet S., Arzu G., Alperen Sakin'in ailesi, tarafların avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

14'üncü Ceza Dairesi Başkanı, yerel mahkemede yapılan yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle kendi mahkemelerince hazırlatılan yeni bilirkişi raporunu açıkladı. Rapora göre okul sahibi Yurdagül İşgören'in olayda asli kusurlu olduğu belirtildi.

Duruşmada ilk olarak savunmasını yapan Yurdagül İşgören, son bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "Ben bu olayda suçsuzum. Bilirkişi raporuna katılmıyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim" dedi. Yurdagül İşgören, eşiyle birlikte tutuklu olmasından dolayı çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, “Bu sebepten ötürü en azından ikimizden biri tahliye edilsin" diye konuştu.